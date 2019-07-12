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Песков рассказал, что Путина 12 июля ожидает рутинная работа

По словам пресс-секретаря президента, у российского лидера в ближайшее время должен состояться международный телефонный разговор

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 12 июля, совещание с постоянными членами Совета безопасности и международный телефонный разговор.

"Президент сегодня занят внутренними делами, внутренними встречами. В начале второй половины дня он планирует провести традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина также "в ближайшее время должен состояться международный телефонный разговор". Представитель Кремля не уточнил, кто именно будет собеседником российского лидера. Он добавил, что нынешняя пятница пройдет "без крупных публичных событий и мероприятий, идет обычная рутинная работа".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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