Песков рассказал, что Путина 12 июля ожидает рутинная работа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 12 июля, совещание с постоянными членами Совета безопасности и международный телефонный разговор.

"Президент сегодня занят внутренними делами, внутренними встречами. В начале второй половины дня он планирует провести традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина также "в ближайшее время должен состояться международный телефонный разговор". Представитель Кремля не уточнил, кто именно будет собеседником российского лидера. Он добавил, что нынешняя пятница пройдет "без крупных публичных событий и мероприятий, идет обычная рутинная работа".