Бывшему футболисту сборной России Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Советник генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив", бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сообщил о предварительном отказе в регистрации его кандидатуры на выборы в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Причиной стало большое количество недействительных подписей.

"Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел", - написал Булыкин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что направит юристов в комиссию.

В качестве футболиста Булыкин выступал за московские "Локомотив", "Динамо", немецкие "Байер", "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", голландские "Ден Хаг", "Аякс", "Твенте", нижегородскую "Волгу". За сборную России форвард провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.