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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Карасин: Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

Ранее члены экипажей трех украинских кораблей были арестованы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил журналистам в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой").

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УкраинаРоссияКарасин, Григорий БорисовичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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