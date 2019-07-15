СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России запустил проект "Украина. Хроника огненных лет" (Хроника вооруженного конфликта) и на своем YouTube-канале намерен поименно назвать всех установленных лиц, виновных в военных преступлениях и обстрелах мирного населения в Донбассе с начала вооруженного конфликта. Об этом говорится в преамбуле к проекту.

"Пять лет на Донбассе идут военные действия. Пять лет гражданские объекты и мирные жители подвергаются обстрелам из тяжелого вооружения неизбирательного действия. Пять лет гибнут люди, которые не брали в руки оружия, не вступали в ряды армии или ополчения", - отмечается в презентации проекта. В СК подчеркнули, что по всем - писанным и неписанным законам - это преступление и нарушение общепризнанных норм международного права.

"Следственный комитет России фиксирует все случаи покушения на жизнь мирных граждан Донбасса, прицельного обстрела жилых домов, школ, больниц, магазинов. Следователи устанавливают всех причастных к этим преступлениям лиц: и тех, кто давал команды стрельбы на поражение у артиллерийских установок, и тех, кто отдавал приказы в Киеве, в кабинетах Министерства обороны Украины, штабе Нацгвардии", - подчеркнули в СК, добавив, что "когда конфликт в Донбассе стихнет, обязательно должен состояться судебный процесс над теми, кто развязал эту войну со своим народом". "Виновные должны быть названы. Они должны предстать перед судом", - отметили в ведомстве.

На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.

В первом двухминутном ролике назван командующий сухопутными войсками Украины с 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года Анатолий Пушняков. "В нарушение минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня с 15 февраля 2015 года, войска под его командованием продолжали обстрел населенных пунктов, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям гражданских объектов", - отметили в СК. Преступление заключается в прицельных артобстрелах из тяжелого вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Докучаевске, Еленовке и иных населенных пунктах. По данным СК, он причастен к преступлению, предусмотренному ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны), вместе с ним привлекаются к ответственности "отдельные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, осуществляющие командование так называемой антитеррористической операцией, проводимой на юго-востоке Украины (с 30 апреля 2018 года "Операцией Объединенных сил") и подконтрольные им командиры украинских националистических батальонов "Айдар", "Азов" и "Днепр".

"Сбор доказательственной базы продолжается", - отметили в СК.