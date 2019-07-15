Аксенов заявил о грядущей отставке главы района в Крыму по подозрению в коррупции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Глава администрации Ленинского района Крыма Светлана Иванова написала заявление об отставке, материалы проверки ее деятельности дают все основания для того, чтобы выразить ей недоверие по подозрению в коррупции, об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

"Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, представленные мне Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым. Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке", - отметил он.

Аксенов не привел других подробностей, выразив уверенность, что правоохранительные и судебные органы разберутся и вынесут справедливое решение.

"Каждый чиновник должен осознавать, что борьба с коррупцией - это постоянная системная работа, которая является важной частью государственной политики. Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно избежать наказания", - добавил он.

Глава республики сообщил, что во вторник сессия районного совета рассмотрит вопрос об отставке Ивановой. Исполнять обязанности главы администрации района будет Екатерина Николаевна Юровских, которая является заместителем главы администрации.

47-летняя Иванова с октября 2017 года возглавляет Ленинскую районную администрацию.