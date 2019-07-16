Россия не будет признавать решения зарубежных судов по подсанкционным компаниям

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России", предполагает, что Россия не будет считать легитимными решения иностранных судов в отношении российских граждан и компаний, подпавших под санкции США и других иностранных государств. Об этом сообщил во вторник ТАСС один из авторов инициативы, первый замруководителя думских справороссов Михаил Емельянов.

"Сейчас компании или должностные лица, находящиеся под санкциями, лишены возможности защищать свои права в иностранных судах. Если к ним предъявляется иск, то с большой долей вероятности можно предположить, что он будет проигран, потому что они просто не могут защититься, - пояснил парламентарий. - Поэтому предлагается, чтобы все иски к этим компаниям шли только через российские суды". "Те решения, которые будут приняты [в отношении них] иностранными судами, признаваться российской стороной не будут", - подчеркнул он.

Согласно тексту, "все компании должны в одностороннем порядке заключить соглашения со своими партнерами о том, что такие дела должны рассматриваться в российских судах", продолжил Емельянов. "Если партнеры не будут следовать этому закону, будут подавать иски в иностранные суды, будут соответствующие решения, то наш суд может принять встречные решения по поводу того, чтобы на ту компанию, которая требовала денег, наложить штраф на такую же сумму внутри России", - изложил он суть инициативы.