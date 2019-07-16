Небензя прокомментировал заявление постпреда Германии, поднявшего тему MH17

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил глубокое удивление в связи с правовым нигилизмом, который проявил его германский коллега Кристоф Хойсген, предложивший РФ выплатить компенсации семьям пассажиров малайзийского Boeing до завершения расследования и судебного процесса.

"Мы сожалеем, что некоторые сегодня не смогли устоять от соблазна использовать сегодняшнее мероприятие для того, чтобы поспекулировать на крайне чувствительной теме - катастрофе малайзийского Boeing MH17 в небе над Украиной в июле 2014 года", - сказал дипломат. В канун пятой годовщины трагедии он выразил от имени России искренние соболезнования семьям погибших.

"Я удивлен сегодняшним выступлением своего друга Кристофа, который ссылался на международное право и продемонстрировал удивительный правовой нигилизм, призывая Россию выплатить компенсацию жертвам, когда еще не было даже никакого суда, а есть только подозреваемые, и никто еще не назначен виновным", - подчеркнул Небензя. Он также задал вопрос представителю США: "Где спутниковые снимки с американских спутников с места крушения, которые США отказались предоставить?".

Германский постпред в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке отклонился от темы встречи и поинтересовался, что Россия делает "для компенсации семьям 208 жертв, детей, женщин и мужчин, погибших в катастрофе рейса MH-17", который, по его утверждению, "был сбит из российского оружия". В связи с этим он предложил "создать комиссию по установлению истины, чтобы расследовать, что там произошло и чтобы жертвы этой трагедии узнали истину". К теме малайзийского Boeing обратились также и представители США и Великобритании.