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Кризис на Украине

Контактная группа по Украине соберется в Минске, чтобы согласовать "парижские компромиссы"

В частности сообщалось, что стороны достигли договоренности добиться прекращения огня, а также разминирования в районе Станицы Луганской и двух других предварительно согласованных участков

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится на фоне возобновившихся контактов в формате "нормандской четверки". На прошлой неделе в Париже прошла встреча помощников лидеров Германии, России, Украины и Франции, на которой, как сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, обсуждались планы дальнейших действий в рамках нормандского и минского форматов и были намечены конкретные решения как на среднесрочную перспективу, так и на ближайшую встречу в Минске.

Присутствовавший на парижской встрече от Украины Вадим Пристайко отметил, что сторонам "удалось достичь некоторых договоренностей". "Достигли договоренности добиться прекращения огня - так называемого хлебного перемирия, разведения сил и средств, а также разминирования в районе Станицы Луганской и двух других предварительно согласованных участков. Кроме того, определили следующие участки для разведения и разминирования", - сообщил он.

В Париже была также согласована возможность осуществить в течение месяца обмен удерживаемыми лицами. При этом конкретное число лиц к обмену пока не определено. "Президент Зеленский говорил про форматы "10 на 10" и "15 на 15". В принципе мы не зацикливаемся вокруг количества людей, наша задача сейчас получить наших людей назад", - сказал представитель Киева.

Кроме того, по его словам, советники "нормандской четверки" рассмотрели ряд других инициатив, в частности, "по облегчению ситуации в сфере социально-экономических связей" с неподконтрольными территориями (ДНР и ЛНР). Пристайко выразил надежду, что все эти пункты будут обсуждаться в среду на очередном заседании контактной группы.

Ближайшая минская встреча покажет, как считает Алексей Чеснаков, готов ли Киев воплотить в жизнь все эти договоренности. "Если на Контактной группе в Минске удастся согласовать намеченные в Париже компромиссы по демонтажу военных укреплений, а также ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской, то это станет хорошим знаком. Если нет, то будет ясно, что по сути позиция Украины осталась прежней - саботаж и забалтывание минского процесса", - подчеркнул эксперт.

Восстановление моста

Демонтаж военных укреплений и ремонт моста должны стать логическим продолжением состоявшегося в конце июня разведения сторонами сил и средств в районе Станицы Луганской. Этот "долгожданный и действительно важный шаг", который стороны договаривались осуществить еще осенью 2016 года, "явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь", считает спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. "Это внушает надежду и оптимизм в нашей дальнейшей работе", - заявил он на прошлой встрече в Минске.

Правда, вопрос о восстановлении моста через Северский Донец в Станице Луганской уже успел стать предметом разногласий между сторонами конфликта.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил о готовности Киева в одностороннем порядке восстановить сооружение. "Чтобы построить мост, нужно чтобы та сторона [Луганская народная республика, ЛНР] демонтировала бетонные укрепления. Та сторона говорила, что им для этого нужно восемь - десять дней. Мы будем ждать неделю, максимум восемь дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост", - сказал он, пообещав возвести объект в течение месяца.

В ответ в ЛНР напомнили, что мост через Северский Донец находится точно на разделительной линии, утвержденной минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому любые односторонние действия Украины по ремонту и эксплуатации этого сооружения будут расцениваться в республике как грубое нарушение Минских соглашений.

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего подчеркнул, что до начала восстановительных работ сторонам необходимо на уровне Контактной группы согласовать их проект и правила последующего использования моста. А в сделанном 9 июля заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника прямо говорится, что "любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой является и Станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии". "Хотите реально помочь людям? Наши представители озвучат предложения в Минске", - подчеркнул Пасечник необходимость согласовать вопрос в минском формате.

Необходимо перемирие

По-прежнему остается несогласованным и вопрос о перемирии, несмотря на то, что стороны начали обсуждать его еще в начале июня, на первой же встрече после вступления в должность президента Владимира Зеленского и возвращения в контактную группу полпреда Киева Леонида Кучмы. Попытка договориться о дополнительных гарантиях соблюдения режима прекращения огня предпринималась и на прошлом заседании 2 июля, однако, по словам полпреда РФ Бориса Грызлова, украинская сторона вновь отказалась реализовывать эти меры в полном объеме.

Тем временем ситуация на линии соприкосновения не только не улучшается, но, по признанию главы ДНР Дениса Пушилина, становится все острее.

"Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически", - заявил Пушилин 11 июля.

По его словам, со дня инаугурации Зеленского ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получили уже 22 мирных жителя ДНР. А на прошлой неделе под огнем украинских силовиков погибла пожилая жительница Горловки, сообщили в администрации города.

В ожидании перемен

В Москве отмечают противоречивость заявлений и действий нового руководства Украины. "Мы внимательно следим за тем, как комментирует руководство Украины нынешнюю ситуацию, - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ в прошлый вторник. - Заявления противоречивые. С одной стороны, они вроде бы говорят, что будут полностью выполнять минские договоренности, с другой, - что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском". "Это противоречие, потому что прямой диалог является сутью минских договоренностей", - подчеркнул Лавров.

Вместе с тем в РФ не раз отмечали, что с пониманием относятся к особенностям момента в соседней стране, где в ближайшее воскресенье, 21 июля, должны состояться досрочные выборы в парламент. Только после этого прояснится расклад сил в будущей Верховной раде, будет полностью сформировано новое правительство и окончательно определится курс страны на ближайшие пять лет.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрызлов, Борис ВячеславовичУкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеКучма, Леонид ДаниловичПасечник, Леонид ИвановичЗеленский, Владимир АлександровичПушилин, Денис Владимирович
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