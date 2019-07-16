Косачев: назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК не принесет значимых изменений для РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) вряд ли приведет к значительным изменениям отношений между Россией и странами Запада. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook .

"При всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Система обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и - что нам важнее - внешней политике", - написал Косачев.

"Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее, пока, скорее, антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского, в первую очередь), полагаю, что диалог будет потихоньку налаживаться", - добавил он.

Косачев отметил, что для Европейского союза фон дер Ляйен - "не самый худший вариант". "Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит [Ангела] Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе", - написал он.

Косачев также заметил, что итоги голосования депутатов Европарламента (по кандидатуре нового главы Еврокомиссии - прим. ТАСС) отразило "глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились еще на выборах в Европарламент". Европейский парламент с минимальным перевесом - в девять голосов - утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Согласно опубликованным во вторник результатам, в поддержку фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против - 327, воздержались 22, один голос был признан недействительным. Для утверждения кандидатуры немки требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.