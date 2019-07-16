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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Косачев: назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК не принесет значимых изменений для РФ

При этом, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам, для ЕС это "не самый худший вариант"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) вряд ли приведет к значительным изменениям отношений между Россией и странами Запада. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

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"При всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Система обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и - что нам важнее - внешней политике", - написал Косачев.

"Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее, пока, скорее, антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского, в первую очередь), полагаю, что диалог будет потихоньку налаживаться", - добавил он.

Косачев отметил, что для Европейского союза фон дер Ляйен - "не самый худший вариант". "Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит [Ангела] Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе", - написал он.

Косачев также заметил, что итоги голосования депутатов Европарламента (по кандидатуре нового главы Еврокомиссии - прим. ТАСС) отразило "глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились еще на выборах в Европарламент". Европейский парламент с минимальным перевесом - в девять голосов - утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Согласно опубликованным во вторник результатам, в поддержку фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против - 327, воздержались 22, один голос был признан недействительным. Для утверждения кандидатуры немки требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияФон дер Ляйен, УрсулаСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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