Лавров: США хотят сделать "Джебхат ан-Нусру" участником политического процесса в Сирии

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. США хотят сохранить запрещенную в РФ террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра" в Идлибе, чтобы потом превратить группировку в участника политического процесса в Сирии. Об этом заявил на пресс-конференции в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нас тревожит позиция США и их союзников в отношение происходящего в Идлибе и постоянные попытки нагнетать атмосферу, - отметил Лавров. - Это напоминает политику администрации Барака Обамы в Сирии, которая включала в себя очень негативный элемент: всеми силами не трогать "ан-Нусру". Сейчас наблюдаем то же самое по Идлибу".

"У нас есть основания полагать, что политика США отражает желание сохранить "Джебхат ан-Нусру", перевести ее из террористической структуры де-факто в процесс политического урегулирования, сделать ее одним из участников этого процесса, - сказал он. - Это является миной замедленного действия".

По словам министра, РФ видит стремление использовать экстремистов "для достижения сиюминутных политических и геополитических целей". "Надеемся, что американские коллеги сделают правильные выводы своей геополитической инженерии в регионе", - заключил Лавров.