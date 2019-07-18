Три получивших отказ в регистрации кандидата подали апелляции в Мосгоризбирком

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Три из 57 выдвинутых кандидата в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, получивших отказ в регистрации, подали заявления на апелляцию этих решений. Об этом сообщил в четверг председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов на заседании штаба.

"Сегодня поступило уже три жалобы с просьбой отменить отказ в регистрации от выдвинутых кандидатов: Собянина Ирина (28-й округ), Константин Лисица (33-й округ), Юлия Серебряная (45-й округ). Рабочая группа в Мосгоризбиркоме их рассмотрит", - сказал Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.