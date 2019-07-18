"Единая Россия" приостановит членство астраханских чиновников, ставших фигурантами дел

АСТРАХАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановит членство в партии чиновников, ставших фигурантами уголовных дел, возбужденных в Астраханской области после проверок в строительной сфере региона, сообщили ТАСС в региональном отделении партии.

Следственный комитет РФ возбудил более 40 уголовных дел после проверки работы чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы.

"В самое ближайшее время, как только будут известны все имена (фигурантов уголовных дел, являющихся членами "Единой России" - прим. ТАСС), пройдут политсоветы в местных отделениях, на которых будут приняты решения о приостановке членства в партии. Членство в партии будет приостановлено на время следствия, в дальнейшем, после вынесения приговоров, будут приняты решения об исключении из партии", - сказала представитель регионального отделения.

Ранее сообщалось, что в рамках возбужденных уголовных дел к следователям доставлены 22 фигуранта, из них пять заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, и. о. регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, министр ЖКХ, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области.