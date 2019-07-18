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МИД России считает дезинформацией заявление посольства США по визам для учителей

В ведомстве выразили недоумение, в связи с чем "посольство США занимается подобными информационными манипуляциями"
Здание МИД РФ Роман Канащук/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Утверждения посольства США в Москве о том, что МИД РФ сам требовал от американских учителей получать визы в дипломатический паспорт, является дезинформацией. Об этом заявили в четверг ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы не понимаем, зачем посольство США занимается подобными информационными манипуляциями, которые переходят в дезинформацию", - отметили в министерстве.

Ранее в четверг официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан заявила, что американские учителя подавали диппаспорта для получения российской визы по требованию МИД РФ.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. 

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