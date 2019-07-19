Избирком Севастополя нашел нарушения в подписях, предоставленных партиями для выборов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты забраковали часть подписей, которые были собраны в поддержку непарламентских партий на выборах в Законодательное собрание Севастополя и поданы в городскую избирательную комиссию, так как они принадлежат умершим людям или тем, кто не проживает в Севастополе. В ряде случаев неправильно были оформлены подписные бланки или предоставлены не все сведения о кандидатах, сообщил журналистам в пятницу глава избиркома Сергей Даниленко.

Ранее сообщалось, что 11 партий подали списки, по которым будут избраны 16 депутатов, в сумме они включали 214 кандидатур. На выборы заявлены все четыре парламентские партии ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия"). Также поступили документы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии дела, Российской экологической партии "Зеленые", партии "Великое Отечество", "Родины", Партии ветеранов России, партии "Коммунисты России". Еще более 80 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы в Законодательное собрание Севастополя по восьми одномандатным округам.

"Рабочая группа, проверявшая пакеты документов непарламентских партий, подготовила итоговые протоколы проверки подписных листов, что [действительных] подписей недостаточно, чтобы их зарегистрировать. [Партии] нам сдали подписи, мы сделали запросы, с ответами ознакомились; по спискам мы проверяем, есть ли умершие, и исключаем их. [Мертвые, по сведениям ЗАГС] есть в списке Партии дела - но Партия дела нам заявила, что приведут этих "мертвых". Мог ошибиться ЗАГС - наверное, могут быть такие ситуации", - рассказал Даниленко. Он добавил, что есть подписи, которые оставили, судя по предоставленным избиркому данным, люди, приехавшие из других регионов, и их подписи не могут учитываться в поддержку кандидатов в Севастополе.

Глава отметил, что также нарушения связаны с оформлением бланков - например, у Партии дела не были указаны первые три кандидатуры из списка, а человек, указанный первым в списке Партии ветеранов России, имеет непогашенную судимость, и это не было указано заранее. У партии "Родина" и Российской экологической партии "Зеленые" люди, собиравшие подписи, не указывали год рождения, и такие подписные листы считаются недействительными. Кроме того, некоторые подписи внесены не сборщиком подписи и не подписавшимся - это нарушение выявили работающие на проверке подписи графологи.

Он уточнил, что избирком обязан проверить поданные партиями пакеты документов и уведомить их, если есть какие-то недочеты, за два-три дня до регистрации, чтобы политические объединения смогли исправить ошибки. Единственным исключением являются подписные листы - исправить ошибки в них уже невозможно. Решение о регистрации непарламентских партий будет принято 21-22 июля. По текущим данным, достаточно количество подписей признано действительными только у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и партии "Коммунисты России".

По данным избиркома, списки всех четырех парламентских партий, которым не нужно было собирать подписи для участия в выборах, к настоящему моменту уже зарегистрированы.

О выборах

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.