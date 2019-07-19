Матвиенко заявила, что Астраханской области нужна "кадровая перезагрузка"

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Астраханской области, где после проверки строительной отрасли было возбуждено более 40 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов, необходима "полная перезагрузка" управляющей регионом команды, сообщила журналистам в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Астрахань.

"Количество проблем, которые достались в наследство [врио губернатора Игорю Бабушкину] впечатляет <…> Придется произвести полную перезагрузку работы команды, для этого надо подобрать профессиональную команду. Для того, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены президентом в майских указах и в национальных проектах, нужны прорывные решения по целому ряду направлений", - сказала Матвиенко.

После визита в среду в Астраханскую область замгенпрокурора Андрея Кикотя и проверки строительной сферы региона было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов, к следователям были доставлены 22 фигуранта этих дел, СК сообщил о шести задержанных.

По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии". В результате были незаконно использованы средства бюджета области на общую сумму более 47 млн рублей.