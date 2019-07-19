Справороссы предложили новые уголовные сроки за незаконное обогащение чиновников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму пакет законопроектов, который закрепляет в УК РФ новый состав преступления для должностных лиц - "незаконное обогащение", карающееся лишением свободы на срок до 7 лет. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Под незаконным обогащением подразумевается значительное (более 5 млн руб.) превышение стоимости активов над размером законных доходов. За это предлагается лишать чиновников свободы на срок до 2 лет со штрафом не менее 1/2 суммы незаконного обогащения либо штрафовать в размере до 5-кратной суммы обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В случае, если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, срок лишения свободы составит уже до трех лет со штрафом не менее 2/3 суммы обогащения.

За незаконное обогащение в крупном размере (превышение стоимости активов над законными доходами на сумму более 10 млн рублей) предлагается наказывать лишением свободы до 5 лет, а в особо крупном (превышение более 20 млн рублей) - сроком до 7 лет со штрафом в размере 5-кратной суммы обогащения.

Законопроектом также вводится обязанность для чиновников отчитываться в том числе о доходах и расходах совершеннолетних детей, подавать декларации в течение трех лет после увольнения с должности и ряд других положений в части борьбы с коррупцией.

Кабмин дал отрицательный отзыв на инициативу. В правительстве, в частности, указывают, что незаконное обогащение "не может быть основанием уголовной ответственности, поскольку является результатом преступных действий или бездействия, ответственность за которые уже предусмотрена" - например, статьями УК РФ о коммерческом подкупе, злоупотреблении должностными полномочиями и др.

Справороссы вносили аналогичный законопроект на рассмотрение палаты в 2017 году, он был отклонен.