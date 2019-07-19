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Верховный суд отменил отказ в регистрации списка КПРФ на выборах в парламент КЧР

Сами выборы пройдут 8 сентября

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Верховный Суд РФ отменил решение об отказе в регистрации списка КПРФ для участия в выборах в Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии (КЧР) 8 сентября 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение суда первой инстанции отменено, производство по иску прекращено в связи с отказом от иска", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики по обращению региональной партии "Патриоты России" вынес решение о снятии списка КПРФ с выборов в Народное собрание КЧР, которые пройдут 8 сентября этого года.

Партии было отказано в регистрации списка по причине нарушений на конференции КПРФ по утверждению списка кандидатов. Присутствовало 56 делегатов, за утверждение списка проголосовало 27 человек, что является нарушением ФЗ "О политических партиях" - проголосовать должно больше половины кандидатов. Также "Патриоты России" указали на ошибку в количестве кандидатов от КПРФ - в списке указано 75, а по факту в списке содержалось 72 фамилии. Кроме того, утвержденный список заверило не уполномоченное на это лицо.

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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