Восемь получивших отказ в регистрации кандидатов подали апелляцию в Мосгоризбирком

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Восемь из 57 выдвинутых в депутаты Мосгордумы седьмого созыва кандидатов, получивших отказ в регистрации, подали заявления на апелляцию этих решений. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Жалобы подали восемь кандидатов. В их числе Любовь Соболь и Дмитрий Булыкин (43-й округ), Дмитрий Гудков (5-й округ), Иван Жданов (8-й округ), Сергей Смирнов (25-й округ)", - сказал Реут.

Ранее председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов сообщил, что в рабочую группу Мосгоризбиркома поступили жалобы с просьбой отменить отказ в регистрации от выдвинутых кандидатов Собяниной Ирины (28-й округ), Константина Лисицы (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ).

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.