"Справедливая Россия" выдвинула Ларису Ксенофонтову на пост губернатора Липецкой области

ТАСС, 20 июля. Липецкое региональное отделение "Справедливой России" выдвинуло депутата облсовета Ларису Ксенофонтову на пост губернатора Липецкой области. Об этом ТАСС в субботу сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии Липецкой области Жанна Которова.

"Депутат Липецкого областного совета, председатель Совета регионального отделения политической партии Справедливая Россия в Липецкой области Лариса Ксенофонтова представила в областной избирком документы для регистрации кандидатом на пост главы региона", - сказала Которова.

По ее словам, Ксенофонтова предоставила листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов, собранные в 18 муниципальных образованиях Липецкой области - всего 171 подпись. "Всего претендентам на должность главы региона необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах", - пояснила она.

Также Ксенофонтова подала сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это заместитель председателя Липецкого городского Совета депутатов Евдокия Бычкова, генеральный директор ООО "АГРОРЕММАШ" Антон Курочкин и директор ООО "Первая Медицинская Клиника" Владимир Столповский.

О кандидатах

Ранее сообщалось, что в областную избирательную комиссию Липецкой области о своих намерениях стать главой региона заявили девять кандидатов от девяти политических партий. Не позднее 2 августа станет известно, кто из них войдет в списки голосования для жителей Липецкой области. Согласно уставу региона, участвовать в выборах на должность губернатора могут только кандидаты, выдвинутые политическими партиями.

По данным Липецкого облизбиркома, об участии в выборах губернатора Липецкой области кроме Ксенофонтовой заявили выдвинутый политической партией "Коммунисты России" гендиректор липецкой компании "Топаз" 53-летний Андрей Плотников, представитель ЛДПР 42-летний депутат Госдумы Александр Шерин, 53-летний липецкий предприниматель и член Казачьей партии России Вадим Давыдов, кандидат от партии "Единая Россия" 52-летний врио главы региона Игорь Артамонов, 36-летний депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников от "Парнаса", а также депутат облсовета и член КПРФ 41-летний Сергей Токарев.

Кроме того, заявление подали представляющий Аграрную партию России липецкий предприниматель 54-летний Евгений Третьяков и от "Патриотов России" - руководитель регионального клуба ДОСААФ 41-летний Андрей Григорьев.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.