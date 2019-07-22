Кандидат от "Гражданской платформы" зарегистрирован на выборах главы Мурманской области

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Мурманской области зарегистрировала первого кандидата в губернаторы региона - Виталия Измайлова, идущего на выборы от "Гражданской платформы". Об этом сообщили в четверг ТАСС в избиркоме.

"Избирком зарегистрировал в качестве кандидата Виталия Измайлова", - сказал собеседник агентства.

Виталий Измайлов - замдиректора Мурманского филиала АО "Управление отходами", шеф-редактор телекомпании "Национальный жилищный канал", экс-помощник депутата областной думы и бывший помощник губернатора региона.

Помимо него документы на регистрацию сдал выдвиженец от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин, в прошлом профессиональный военный, который дважды был членом предвыборных штабов на выборах президента РФ: штаба Александра Лебедя в Москве в 1996 году и штаба Владимира Путина в Ярославской области в 2012 году. Всего на выборы выдвинулись 15 человек: семеро выдвиженцев от партий и восемь самовыдвиженцев, включая идущего на выборы от "Единой России" врио губернатора Андрея Чибиса.

На то, чтобы подать документы на регистрацию, у них осталось три дня - прием завешается 24 июля, после этого в течение 10 дней избирком проверит предоставленные документы и вынесет решения по регистрации или отказу в ней. Самовыдвиженцам, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

Выборы пройдут 8 сентября. В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.