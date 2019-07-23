Генеральный консул Японии на Сахалине покидает пост

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано во вторник получил из Японии распоряжение о завершении своей службы на Сахалине. Об этом он сообщил ТАСС.

"Распоряжение о завершении службы на Сахалине поступило 23 июля из Японии. Жаль уезжать, так как на Сахалине у меня много друзей. Кроме того, работа на Сахалине оставила множество положительных впечатлений и эмоций", - сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что Рюити Хирано доработает на острове в качестве генерального консула до конца этого лета. По его словам, в ближайшие несколько лет он будет работать в Японии.

О том, кто следующий возглавит сахалинское подразделение внешнеполитического ведомства, Рюити Хирано не знает. Кандидатура находится на стадии согласования.

Рюити Хирано занял должность генерального консула Японии в Южно-Сахалинске 26 июля 2016 года. До него на этом посту меньше года находился Акира Имамура.