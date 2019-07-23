Совфед одобрил закон о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая создает основу для сотрудничества стран-участниц в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма.

Конвенция была подписана 9 июня 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств - членов ШОС. В тексте дано определение понятиям "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму", установлены основные принципы осуществления сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предложен перечень мер по противодействию экстремизму для их применения на национальном уровне.

Одним из ключевых положений конвенции является то, что в тексте определен перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Регламентирован порядок выдачи, передачи осужденных и взаимодействия компетентных органов в сфере борьбы с экстремизмом. Документ устанавливает, что деяния, охватываемые конвенцией и признанные сторонами уголовно наказуемыми, должны признаваться в качестве преступлений, влекущих выдачу, передачу осужденных или оказание правовой помощи. При этом конвенция может рассматриваться в качестве правового основания для выдачи или оказания правовой помощи при отсутствии между странами соответствующего международного договора.

Конвенция заключается на неопределенный срок и подлежит ратификации подписавшими ее государствами.