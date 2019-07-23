Врио главы Астраханской области подал документы для регистрации на выборах губернатора

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин во вторник подал в региональную избирательную комиссию пакет документов для регистрации кандидатом на выборах губернатора региона.

"Теперь в течение 10 дней избирательная комиссия должна провести проверку представленных сведений и документов и рассмотреть вопрос о регистрации кандидата", - сообщили ТАСС в избиркоме.

Бабушкин должен был предоставить как минимум 121 подпись депутатов и глав муниципальных образований, а также 7343 подписи избирателей.

Три кандидатуры в сенаторы

В список возможных членов Совета Федерации в случае своей победы на выборах Бабушкин включил действующего сенатора от Астраханской области Александра Башкина, депутата Госдумы Леонида Огуля и депутата гордумы Астрахани Сергея Кодюшева.

"В список вошли действующий сенатор Александр Башкин, депутат Госдумы Леонид Огуль и третий кандидат - наш депутат гордумы Сергей Кодюшев", - сказал Бабушкин журналистам.

Башкин с 27 сентября 2016 года является членом Совфеда от исполнительного органа области (срок полномочий истекает в сентябре 2019 года). С октября 2018 года - зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

По словам врио главы региона, который во вторник подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора, в избирком подано более 8 тыс. подписей депутатов и избирателей. "Мы подали более 8 тыс. подписей, несмотря на то, что собрано более 50 тысяч. Муниципальный фильтр пройден",- добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора региона Сергея Морозова, назначив Бабушкина врио главы. Он с 1992 года до 2012 года проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ. С 2013 года по 2018 год - замруководитель Росимущества, 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 8 сентября, в них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы. Ранее сообщалось, что об участии в предвыборной кампании региональный избирком уведомили 16 кандидатов.