Врио главы Алтая сообщил, что сдал документы для участия в выборах руководителя региона

ТАСС, 24 июля. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил в среду на своей странице в социальной сети Instagram, что подал в избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на выборы главы региона.

Прием документов для регистрации на выборах главы Республики Алтай завершится 24 июля. Кандидаты обязаны, в частности, представить в избирком не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона (не менее 7% от общего числа депутатов).

"Сдал документы в избирком для регистрации в качестве кандидата на должность главы Республики Алтай", - написал Хорохордин.

Он стал третьим из кандидатов в главы республики, кто сдал свои документы и подписи для прохождения муниципального фильтра в избирком. Ранее сообщалось, что первым подписи сдал кандидат от КПРФ, депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, вторым - кандидат от ЛДПР, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов.

46-летний Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта после отставки прежнего руководителя субъекта Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.