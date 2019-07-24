В правительстве не комментируют планы предстоящих поездок Медведева

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев может в любое время посетить любой регион нашей страны, который посчитает целесообразным, включая и острова Курильской гряды. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

"Планы предстоящих поездок Дмитрия Медведева мы не комментируем. Очевидно, что председатель правительства РФ может в любое время посетить любой регион нашей страны, который посчитает целесообразным. Это в полной мере касается и островов Курильской гряды, входящих в состав Сахалинской области РФ", - сказал пресс-секретарь председателя правительства, комментируя публикации в СМИ в связи с возможным посещением председателем правительства РФ в августе острова Итуруп.

Ранее в среду агентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что Медведев может в августе посетить остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды.

Визиты российских официальных лиц на южную часть Курил зачастую вызывают протесты со стороны Токио, которые Москва последовательно отвергает.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.