Путин поздравил Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Великобритании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон был избран во вторник лидером Консервативной партии. После официальной аудиенции у королевы объявлено о его назначении на пост премьер-министра страны. Он сменил Терезу Мэй, чье руководство привело Соединенное Королевство к продолжительному и тяжелому политическому кризису вокруг Brexit.

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