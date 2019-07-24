Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Британский евроскептик Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом стало известно в среду после того, как он прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II, которая в свою очередь поручила ему сформировать правительство, передал телеканал Sky News .

После встречи с британским монархом Джонсон отправился в лондонскую резиденцию британских премьеров, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10, где он впервые выступит с речью в качестве главы правительства Соединенного Королевства. На официальной странице премьерской канцелярии в Twitter в качестве главы кабмина Джонсон уже указан вместо своей предшественницы Терезы Мэй, сложившей свои полномочия часом ранее на аудиенции у Елизаветы II.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Предшествовали этому три безуспешные попытки премьера заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее сделки по Brexit. В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

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