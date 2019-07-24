Лавров принял участие в открытии отреставрированной статуи Республики в Капитолии Гаваны

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду принял участие в открытии отреставрированной российскими специалистами статуи Республики в здании Капитолия в Гаване.

Перед началом церемонии российская и кубинская делегации выстроились друг напротив друга по разные стороны статуи в Зале потерянных шагов. После того как отыграли гимны двух стран Лавров обратился к присутствующим, отметив уникальность монумента, "который остается символом Кубы на протяжении уже 90 лет".

"Мы гордимся тем, что одевали эту статую в золотые одежды руки российских мастериц, которые сотрудничали с замечательной командой историков из Гаваны", - добавил министр.

Глава Исторического бюро Гаваны Эусебио Леаль Эспенглер рассказал, что высота статуи составляет 18,16 м, пьедестал из мрамора был доставлен из Египта. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину от страны за передачу в дар средств для реставрации и отметил, что статуя покрыта 24-каратным золотом - "таким же чистым, как нерушимая дружба России и Кубы".

Кубинскую делегацию возглавил первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, с которым после церемонии провел переговоры Лавров.

Скульптура работы итальянца Анджело Занелли - третья по высоте в мире среди статуй, находящихся под крышей. В одной руке она держит копье, в другой - герб. Занелли был приглашен на Кубу Карлосом Мигелем де Сеспедесом, отвечавшим за монументальную пропаганду в правительстве генерала Херардо Мачадо (президент страны в 1925-1933 годах). Занелли также изваял две скульптуры, стоящие возле здания Капитолия и символизирующие Труд и Добродетель.