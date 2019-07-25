ЦИК может рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за 10 дней

ВЕРБИЛКИ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что ЦИК готов рассмотреть жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы в течение 10 дней с момента их поступления в комиссию.

"Сегодня Мосгоризбирком рассматривает жалобы [незарегистрированных кандидатов] на заседании. Не знаю, насколько будет горячая дискуссия, но если будет отказано кандидатам, то у них есть право на обжалование в ЦИК", - сказала Гришина ТАСС в четверг.

Она уточнила, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано кандидатом в Центризбиркоме в течение пяти дней. "У ЦИК максимальный срок рассмотрения такой жалобы до 10 дней", - пояснила секретарь ЦИК.

Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий в четверг рекомендовала Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобы кандидатов Любови Соболь (43-й округ) и Андрея Бабушкина (11-й округ), которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) отложено по его просьбе, так как он обратился по данному вопросу в Московский городской суд.

24 июля на заседании рабочей группы Мосгоризбиркому было рекомендовано отказать в удовлетворении жалоб незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константину Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ). Ранее ряд кандидатов уже заявлял о намерении обжаловать решение городской комиссии об отказе в регистрации, если оно будет принято, в Центризбиркоме.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.