Москалькова: моряки с задержанного на Украине танкера находятся уже в Молдавии

ТАСС, 25 июля. Десять моряков с задержанного в Измаиле российского танкера пересекли границу Молдавии по пути на родину. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Instagram.

"Как сообщила в телефонном разговоре уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, экипаж российского танкера пересек границу Молдовы, откуда вылетит в Россию", - написала она.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Как пояснили СБУ, задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте".