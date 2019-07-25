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Задержание российского танкера на Украине

Источник: Москва отмечает тенденцию возвращения Киева в правовое поле

Украина позволила российским морякам покинуть задержанное судно, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Решение украинских властей не препятствовать возвращению российских моряков является тенденцией в правильном направлении. Об этом заявил в четверг ТАСС дипломатической источник.

"Моряки в целости и невредимости покинули Украину. Учитывая украинские реалии последних лет, это тенденция в направлении возвращения Киева в правовое поле", - отметил собеседник агентства.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что в порту Измаил задержан российский танкер, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что судно было опознано по идентификационному номеру в соответствии с данным международной информационной системы EQUASIS. На борту находились 10 моряков. Их судьба прояснилась спустя немногим более трех часов, когда представитель посольства РФ на Украине сообщил, что "экипаж отправляется домой, а судно остается в Измаиле".

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УкраинаРоссияЗадержание российского танкера на Украине
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