Совет Федерации на последнем заседании весенней сессии рассмотрит около 70 законов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу завершит весеннюю сессию, на последнем перед парламентскими каникулами пленарном заседании сенаторы рассмотрят около 70 законов, в том числе о запрете микрокредитования под залог жилья, о поиске пропавших детей с помощью геолокации, о продлении дачной амнистии и об увеличении числа семей, получающих пособия на первого и второго ребенка.

Кроме того, в повестке значатся вопросы о ратификации протоколов о внесении изменений в устав ОДКБ и соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях.

Запрет микрокредитов под залог жилья

Сенаторы рассмотрят закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Документ был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, "подчас не думают о последствиях займа, с легкостью закладывают свою квартиру, многие семьи лишались единственного жилья, сейчас введен законом запрет и такой угрозы уже не будет", сказала Матвиенко, комментируя закон.

Согласно документу, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов - они смогут делегировать право на идентификацию кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

Устанавливаются и требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании (сейчас он составляет 10 тыс. рублей): 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024 года.

Поиск детей

Также сенаторы обсудят закон, который позволяет искать пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному устройству. Автором инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Согласно документу, для использования такой возможности будет необходимо письменное согласие одного из родителей ребенка или лиц, их заменяющих, а также мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Данное постановление должно быть вынесено в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем ребенке. В этом случае допускается получение информации "о соединениях абонентского устройства несовершеннолетнего с иными абонентами, оборудованием, а также о местоположении данного устройства с обязательным уведомлением суда" в течение суток.

В течение 48 часов с момента начала розыска правоохранители будут обязаны получить судебное решение либо прекратить поиски.

Дачная амнистия

Сенаторам предстоит рассмотреть закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Проект закона первоначально предлагал продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года, однако по итогам переговоров с кабмином этот срок был сокращен на год, до марта 2021 года. Такой срок был признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.

Закон также делает бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало 1 марта 2020 года). Кроме того, он продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности. Эта норма должна была окончить действие 31 декабря 2020 года.

Документ также решает проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами.

Дачная амнистия действовала 13 лет и завершилась 1 марта этого года. Она предполагает упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана, а также по иной схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство.

Пособия на детей

Кроме того, на заседании будет рассматриваться закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Сегодня право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Законопроект позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения.

По словам члена комитета Совфеда по социальной политике Елены Поповой, данная мера позволит значительно расширить круг получателей ежемесячной выплаты, повысить уровень их доходов, а в перспективе - стимулировать рождение первых и последующих детей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18 июня предложил повысить на принципе адресности пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе. Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии дал поручение кабмину до 1 октября обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений - об увеличении до этого уровня с 1 января 2020 года пособий на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.

Защита бизнесменов

Сенаторам предстоит также рассмотреть закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, призванных защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес - от развала в ходе следствия.

Вводится обязанность следствия подробно обосновать суду причины продления срока содержания в СИЗО. Как пояснил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, "в ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее".

Кроме того, согласно тексту, суд получает право продлить содержание подозреваемого под стражей на меньший срок, чем указано постановлении, если суд посчитает, что для выполнения объема следственных и иных процессуальных действий не требуется столько времени, сколько запрашивает обвинение.

Благодаря этим нормам пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям. После получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение в течение пяти суток. Если суд решит отказать следствию, то для подозреваемого будет назначена более мягкая мера пресечения - залог или домашний арест.

Кроме того, по целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия и не создавать тем самым угрозы для бизнеса.

Как отмечал Володин, преступления, "связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях, будут расследоваться так же, как и сегодня", однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО.