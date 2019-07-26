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Путин подписал закон, упрощающий организационную деятельность политических партий в России

Документ освобождает партии от необходимости предоставлять в Министерство юстиции сведения о количестве кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий российские политические партии от необходимости предоставлять в Министерство юстиции сведения о количестве кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон меняет установленный порядок предоставления сведений о количестве выдвинутых политической партией, ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также сведений о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты.

Предусматривается, что вместо политической партии или ее регионального отделения эти сведения по запросу федерального уполномоченного органа будет предоставлять ЦИК РФ на основе данных, содержащихся в государственной автоматизированной системе "Выборы".

По ранее действовавшему законодательству, каждая политическая партия раз в три года должна была подавать в Министерство юстиции сведения о прошедших выборах.

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