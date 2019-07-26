Лавров впервые в истории двусторонних отношений посетит Суринам

ПАРАМАРИБО, 27 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу проведет ряд встреч в самой маленькой стране Южной Америки - Суринаме.

Лавров возглавляет российское внешнеполитическое ведомство уже 15 лет, поэтому непросто найти на карте мира страну, которую российский министр еще не посещал. Но его поездка в Суринам станет первым официальным визитом в истории двусторонних отношений.

Как ожидается, глава МИД РФ проведет переговоры с президентом республики Дезире Баутерсе, вице-президентом Майклом Ашвином Адином и министром иностранных дел Илдиз Поллак-Бейгле. Как сообщили в российском дипведомстве, в ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие РФ с интеграционными объединениями региона Латинской Америки и Карибского бассейна.

Партнер с потенциалом

Как отметили на Смоленской площади, в последние годы в сотрудничестве Москвы и Парамарибо, перспективного партнера РФ в Карибском субрегионе, наметилась очевидная динамика. В этой связи стороны поддерживают регулярные политические контакты, в том числе на крупнейших международных площадках, и проводят межмидовские консультации.

"Налаживание многопрофильного сотрудничества с Суринамом является составной частью нашего общего курса на наращивание связей с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна, - подчеркнули в МИД РФ. - Поддерживаем стремление Суринама к достижению устойчивого социально-экономического развития".

Наблюдается также тенденция к росту торгово-экономических связей. "Осуществляются проекты в области энергетики и здравоохранения, - проинформировали в министерстве. - Отмечаем потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры, поставках транспортных средств, разработке месторождений углеродов и геологоразведке".

Единство позиций

Отношения Москвы и Парамарибо развиваются на основе принципов дружбы, взаимного уважения и учета интересов. Кроме того, стороны объединяет единство позиций на международных площадках, в том числе ООН. "Наши государства выступают в поддержку формирования многополярной, более демократичной системы международных отношений, - указали на Смоленской площади. - Нас объединяют приверженность принципам и нормам международного права, уважение национального суверенитета, неприятие политики диктата и вмешательства во внутренние дела других государств, экстерриториального применения санкций".

Кроме того, как напомнили в российском дипведомстве, Суринам входит в число соавторов ряда резолюций Генассамблеи ООН, включая резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по укреплению доверия в космосе, международной информационной безопасности и борьбе с киберпреступностью.