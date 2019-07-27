Лавров проводит встречу с главой МИД Суринама

ПАРАМАРИБО, 27 июля. /ТАСС/. Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Суринам начался в субботу со встречи с главой внешнеполитического ведомства этой страны Илдиз Поллак-Бейгле.

Встреча проходит в Министерстве иностранных дел Суринама. В своем вступительном слове, глава российского дипведомства поблагодарил свою коллегу за теплый прием. "Это первый визит главы МИД России в Суринам в истории двусторонних отношений, но вы первая сделали историю, когда два года назад посетили РФ, - отметил Лавров. - После этого мы провели продуктивную встречу на полях Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года".

Российский министр дал высокую оценку взаимодействию Москвы и Парамарибо на международных площадках, в том числе ООН.

В свою очередь Поллак-Бейгле указала на важность активизации контактов России и Суринама. По ее словам, географическое расположение Суринама, страны на северо-востоке Южной Америки, откроет для России "новые экономические возможности".