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Лавров проводит в Суринаме встречу с президентом республики

Переговоры проходят в закрытом формате

ПАРАМАРИБО, 27 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Суринама Дезире Баутерсе.

В начале встречи, которая проходит в официальной резиденции президента республики, стороны приветствовали друг друга на фоне флагов двух стран. Затем переговоры продолжились в закрытом для СМИ формате.

В субботу состоялись переговоры Лаврова с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле и вице-президентом этой страны Майклом Ашвином Адином.

Лавров находится в Парамарибо с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Суринам стал последней страной латиноамериканского турне российского министра - до этого он посетил Кубу и Бразилию.

Теги
Баутерсе, ДезиреЛавров, Сергей ВикторовичСуринамРоссия
Лавров проводит встречу с главой МИД Суринама
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