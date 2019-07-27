Лавров: кризис в Венесуэле надо решать без угроз в адрес Каракаса

ПАРАМАРИБО, 27 июля. /ТАСС/. Политический кризис в Венесуэле может быть разрешен только через прямой диалог между правительством и оппозицией, без каких-либо угроз, которые продолжают звучать в адрес Каракаса извне. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле.

"Мы убеждены, как и суринамские друзья, что кризис в Венесуэле может быть урегулирован только через прямой диалог между правительством и оппозицией без каких-либо предварительных условий и уж тем более без различных угроз, которые из некоторых столиц звучат в адрес Каракаса", - сказал он.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.