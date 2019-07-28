Чеченский Аргун возглавил родственник Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров назначен временно исполняющим обязанности мэра Аргуна, сообщил в воскресенье на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"В Аргуне произошла смена руководства. Совет депутатов назначил временно исполняющим обязанности мэра города дорогого младшего брата Хас-Магомеда Кадырова. <...> На новом месте Хас-Магомед в состоянии собрать вокруг себя команду единомышленников, профессионалов, способных мыслить по-новому и работать с максимальной отдачей. Он прекрасно взаимодействует с населением, знает заботы жителей и может решать их проблемы, не откладывая в долгий ящик", - написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, Хас-Магомед Кадыров вдохнёт новую жизнь в Аргун. "У него есть опыт работы помощником главы Чечни, мэра Грозного, руководителя администрации главы и правительства Чечни. Он возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков при МВД по Чечне, где добился существенных результатов. До перехода на работу в Аргун являлся начальником УВД по Грозному", - сказано в сообщении главы республики.

Кадыров считает, что "Хас-Магомед сумел внести коррективы, которые позволили вывести УВД на лидирующие позиции в МВД по Чечне. А Грозный по всеобщему признанию стал одним из самых спокойных, стабильных городов, в котором обеспечивается безопасность населения и дышится легко". "В этом большая заслуга и правоохранительных органов столицы Чечни", - написал он.

Аргун является спутником Грозного, расположен в 8 км от столицы Чечни. Два города связывают восьмиполосная автострада и железная дорога. "Город имеет все предпосылки для ускоренного экономического и социального развития, привлечения больших инвестиций. Но для этого нужны новые подходы к управлению Аргуном, новые методы и решения", - написал Кадыров.

Он отметил, что до войны в городе действовали десятки крупных заводов союзного значения, предприятия стройиндустрии и машиностроения. "Город в перспективе может не только обеспечить рабочими местами местных жителей, но и многие тысячи человек из других населенных пунктов. Хас-Магомед Кадыров имеет все качества для ускоренного решения этих задач", - заключил глава республики.