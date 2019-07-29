ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

"На сегодняшний день на рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлии Серебрянской и Константина Лисицы. 29 июля повторная жалоба Ивана Жданова на решение Мосгоризбикома принята в ЦИК России", - уточнили в пресс-службе.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России. Такие данные привела в понедельник пресс-служба ЦИК.

В ЦИК уточнили, что первая жалоба Жданова поступила еще 25 июля, однако не была принята к рассмотрению, так как на тот момент еще не было решения Мосгоризбиркома.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она напомнила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком 25 и 26 июля оставил без удовлетворения жалобы ряда так называемых независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В частности, в регистрации было отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константинасу Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой и Любови Соболь. Впоследствии некоторые кандидаты заявили о желании обжаловать решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России". Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.