Россия предложила в ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Российская концепция коллективной безопасности в Персидском заливе распространена в качестве официального документа ООН. Текст этого документа имеется в распоряжении ТАСС.

"В нынешних условиях требуются энергичные и эффективные действия на международном и региональном уровнях в интересах выправления и последующего оздоровления обстановки в зоне Персидского залива, преодоления затянувшейся кризисной стадии и поворота этого субрегиона к миру, добрососедству и устойчивому развитию", - отмечается в документе.

Предполагается, что "практическая работа по запуску процесса создания системы безопасности в зоне Персидского залива может быть начата путем проведения консультаций на двусторонней и многосторонней основе между заинтересованными сторонами, включая региональные и внерегиональные государства, Совет Безопасности ООН, ЛАГ [Лига арабских государств], ОИС [Организация исламского сотрудничества], ССАГПЗ [Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива]".

В письме Совету Безопасности и Генассамблее отмечается, что "Россия готова к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для реализации этих и других конструктивных предложений".

23 июля МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В ее рамках предусмотрено формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе.

Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.