ЛДПР и "Справедливая Россия" представят лидеров своих отделений на пост главы Ингушетии

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Региональные отделения ЛДПР и "Справедливой России" представят кандидатуры председателей своих отделений на выборах главы Ингушетии, КПРФ от выдвижения кандидатов отказалась, поскольку поддержит кандидатуру врио главы региона Махмуд-Али Калиматова. Об этом сообщили ТАСС представители партий.

Согласно закону, Ингушетия не проводит прямые выборы главы, они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий.

"Мы посовещались и решили направить от регионального отделения партии "Справедливая Россия" [кандидатуру] председателя [отделения] партии Урусхана Евлоева, предложение и необходимые документы направлены в президиум партии, откуда уже по их решению будет направлено в администрацию президента страны", - сказал ТАСС депутат от партии "Справедливая Россия" в парламенте региона Иса Арчаков.

По словам депутата регионального парламента от ЛДПР Ислама Гадиева, документы о кандидатуре направлены в центральный аппарат партии. "Мы поддержим действующего врио главы региона Махмуд-Али Калиматова на выборах, но также представили и своего кандидата - это председатель реготделения партии Магомед Зурабов", - сказал он.

В региональном отделении КПРФ ТАСС сообщили, что партия решила не выдвигать кандидата. "Мы всецело поддерживаем кандидатуру Махмуд-Али Калиматова, своих кандидатур выдвигать не будем", - сказал ТАСС депутат Народного собрания Ингушетии, первый секретарь республиканского комитета КПРФ Ильяс Богатырев.

Ранее партия "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Калиматова для избрания на пост главы республики на выборах 8 сентября.

О выборах в Ингушетии

Ильяс Богатырев и Урусхан Евлоев были соперниками бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова на предыдущих выборах в сентябре прошлого года.

В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Врио главы республики был назначен 60-летний экс-прокурор региона Калиматов, возглавлявший ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.