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Поклонская может стать зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Как сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, это место станет вакантным после того, как Анатолий Карпов перейдет работать в комитет по делам национальностей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская после перехода в комитет нижней палаты по международным делам может занять там пост заместителя председателя. Об этом во вторник сообщил глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Анатолий Карпов, который занимает в комитете по международным делам пост заместителя председателя комитета, изъявил желание работать в составе комитета по делам национальностей. Наша фракция поддержит это решение, мы предложим рассмотреть вопрос перехода в сентябре, когда начнутся пленарные заседания", - сказал Неверов. По его словам, "авторитет и мудрость Анатолия Евгеньевича, несомненно, позволят еще эффективнее решать вопросы, находящиеся в ведении комитета по делам национальностей".

Когда место зампредседателя международного комитета станет вакантным, фракция будет предлагать назначить на этот пост Поклонскую, от которой ранее поступило заявление о переходе в данный комитет, уточнил Неверов. "Наталья Владимировна пояснила, что изначально у нее было желание работать по международной тематике, кроме того, с ее слов, она получает в настоящее время профильное образование", - добавил вице-спикер.

Сейчас Поклонская входит в состав комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где она занимает должность заместителя председателя. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий ранее заметил, что профессионализм Поклонской позволит ей внести вклад в работу делегаций Госдумы на межпарламентских площадках.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПоклонская, Наталья ВладимировнаКарпов, Анатолий Евгеньевич
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