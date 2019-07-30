К выборам губернатора Ставрополья допущены пять кандидатов

СТАВРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ставропольского края завершила регистрацию кандидатов на должность губернатора региона. Во вторник были зарегистрированы еще два кандидата, сообщил журналистам председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

"[Во вторник] завершилась регистрация кандидатов. Сегодня мы зарегистрировали еще двух кандидатов", - сказал он.

Как пояснил Демьянов, избирком зарегистрировал временно неработающего Николая Кряжева, выдвинутого Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС), и ведущего инспектора Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктора Соболева.

Ранее избирком зарегистрировал действующего губернатора Владимира Владимирова, выдвинутого "Единой Россией", заместителя председателя думы Ставропольского края Александра Кузьмина ("Справедливая Россия"), депутата городской думы Ставрополя, юрисконсульта частной компании Геннадия Ефимова (ЛДПР).

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Ставрополья завершилось в ночь на 2 июля, о намерении участвовать в выборах заявили шесть человек. Документы для регистрации в избирком представили пятеро.

Полномочия Владимирова истекают в 2019 году. Он был назначен врио губернатора Ставрополья в сентябре 2013 года, год спустя во время голосования был избран губернатором края. Предыдущий глава региона Валерий Зеренков подал в отставку по собственному желанию. Выборы главы региона пройдут 8 сентября 2019 года.