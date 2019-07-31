Постпред РФ сообщил, что решение по выборам нового главы МАГАТЭ ожидается 1 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Решение по процедурам и срокам выборов нового генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), вероятнее всего, будет принято в четверг, 1 августа. Об этом в среду сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

"Консультации в Совете управляющих МАГАТЭ по процедурам и срокам выборов нового гендиректора на замену Юкия Амано находятся в продвинутой стадии <...> Ожидается, что решение будет принято 1 августа", - написал он в Twitter, отметив, что консенсус по этим вопросам "практически достигнут".

В настоящее время обязанности генерального директора исполняет главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.

Юкия Амано умер 22 июля в возрасте 72 лет. Японский дипломат возглавлял МАГАТЭ с декабря 2009 года. В сентябре 2017 года он был утвержден на третий четырехлетний срок - до 30 ноября 2021 года. За время работы Амано на посту гендиректора агентства была заключена историческая сделка по соглашению об иранской атомной программе: Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный Тегераном и шестью странами (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), был принят 14 июля 2015 года в Вене.