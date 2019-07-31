Памфилова призвала избиркомы защищать кандидатов, снятых с выборов по жалобам конкурентов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала избирательные комиссии в судах отстаивать права зарегистрированных кандидатов на выборы, снятых с них по жалобам политических оппонентов.

"Я считаю, что это подло, когда одни политики подают в суд на других или одна партия - на другую, на зарегистрированных кандидатов, чтобы их снять, снять конкурентов [с выборов]", - заявила Памфилова в среду на заседании комиссии. "Это значит, что люди боятся реальной конкуренции и действуют таким методом. Это современные политические мальчиши-плохиши", - предположила она.

В качестве примера глава Центризбиркома привела снятие с выборов в Мосгордуму по суду кандидата КПРФ Тимура Абушаева и самовыдвиженца Сергея Цукасова. Она обратила внимание на эти ситуации председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. "Я считаю, что это дело чести избирательных комиссий, которые считали, что обоснованно регистрируют [кандидатов], если уверены в своей правоте, не занимайте неправильной позиции, идите в суд и доказывайте, что вы не просто так зарегистрировали, обоснованно, отстаивайте их [кандидатов] права", - указала Памфилова.

При этом она уточнила, что ЦИК в случае необходимости готов тоже отстаивать права таких кандидатов. "Если надо, если вы [избиркомы] это не сделаете, мы будем это делать", - заверила Памфилова.