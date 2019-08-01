Слуцкий: Трамп начал чувствовать большую свободу действий в плане отношений с Россией

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показал, что заявления американского лидера о стремлении наладить отношения с Москвой - это не блеф, теперь американский президент более свободен в своих действиях в этом направлении. Такое мнение в четверг журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорит о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании поладить - это не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений", - сказал депутат.

По его словам, "очевидно, президент США чувствует большую свободу действий на российском направлении на фоне меняющейся внутриполитической ситуации". Слуцкий указал на итоги обсуждения доклада бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который не выявил так называемого сговора между Трампом и российскими властями, а также на отказ суда рассматривать иск Национального комитета Демократической партии о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Слуцкий при этом заметил, что пока занимает в этом вопросе позицию осторожного оптимизма. "Насколько слова американского президента будут соответствовать делам, покажет только время. По-прежнему убежден, что две крупнейшие ядерные державы на планете не могут иметь уровень взаимодействия ниже нулевой отметки. Российско-американский диалог необходимо выводить на конструктивный и рабочий формат", - подчеркнул глава комитета.

В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин "высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.