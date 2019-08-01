Эксперт: все больше глав регионов проводят прямые эфиры в соцсетях и в YouTube

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все больше российских губернаторов используют практику ведения прямых эфиров в социальных сетях и в YouTube, чтобы пообщаться с населением и журналистами, сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

"Отдельные интересные кейсы происходят в социальных сетях, буквально несколько недель назад глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел прямой эфир одновременно в четырех социальных сетях. Мы видим, куда уходит тренд. В область того, что фактически первые лица регионов сами становятся СМИ и источником информации, не всегда прибегая к посредничеству каналов, газет и иных СМИ. Интересные кейсы происходят в YouTube - создание YouTube-каналов глав регионов, например, в Сахалинской области", - сказала Кислицына.

Она также рассказала, что руководители некоторых регионов проводят пресс-конференции в формате прямых линий первого лица государства, приведя в пример Забайкальский край и Сахалинскую область.

Экспертный институт социальных исследований в 2019 году проводит еженедельный мониторинг внедряемых региональных практик. Согласно представленным на пресс-конференции материалам, ключевыми составляющими региональных практик являются открытость органов власти, вовлеченность населения, решение проблем социально-экономической сферы, контроль и оптимизация. Лидерами по количеству внедренных в регионе практик, согласно последнему рейтингу, стали Вологодская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Башкортостан.