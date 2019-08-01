Кабмин направил в Госдуму соглашение о взаимопомощи стран СНГ при ядерной аварии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между государствами СНГ о взаимопомощи в случае ядерной аварии. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ в целях содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения", - говорится в пояснительной записке.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года на заседании глав правительств стран СНГ в Астане (ныне - Нур-Султан). Как сообщал на заседании заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николай Спасский, соглашение предполагает создание объединенной группы реагирования в случае аварии на ядерных объектах стран СНГ, которая должна прибыть на место происшествия в течение суток, а также разработку унифицированных форм оповещения.