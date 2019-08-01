Рябков заявил, что РФ в ситуации с ДРСМД никому не позволит говорить с ней на языке силы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва в ситуации, сложившейся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не позволит никому говорить с ней на языке давления и силы. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Давление, прессинг и сила - это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. По его словам, российская сторона рассчитывает, что "здравый смысл и забота о безопасности европейского континента и глобальной безопасности перевесят иные соображения, связанные со ставкой на силу и оказание прессинга по всем линиям".

При этом он обратил внимание, что Москва не собирается принимать на веру заверения НАТО о том, что альянс не будет размещать в Европе ядерные ракеты. "Пока натовцы уверяют нас в том, что соответствующих планов в части, касающейся возможного развертывания подобных средств в ядерном оснащении, нет. Но подобные заверения в общем, наверное, на веру принимать нельзя", - сказал Рябков.

По его словам, альянс "многократно нарушал свои собственные предыдущие обещания, менял свои собственные планы, намерения". "Поэтому в новой, изменившейся ситуации тем более никаких оснований брать на веру подобные заверения нет", - добавил собеседник агентства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к "миру без ДРСМД", который 2 августа утрачивает силу. Он в очередной раз утверждал, что альянс "не намерен разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе", но не сообщил, планирует ли НАТО расширять свое ядерное сдерживание путем наращивания у границ РФ ядерных ударных средств морского и воздушного базирования.