Рябков назвал новые антироссийские санкции частью внутренней политики США

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ не удивлено введению новых санкций против России, это соответствует политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала RT .

"Администрация Трампа регулярно вводит санкции и другие ограничительные меры против России. Мы не удивлены этим действиям. Я думаю, это часть внутренней политики США", - сказал он, подчеркнув, что Россия сумела адаптироваться к санкциям и даже успешно их использовать для стимулирования развития некоторых отраслей экономики, в частности, сельского хозяйства.

Также Рябков отметил, что "то, что осталось от сотрудничества России и США" рассматривается как средство внутриполитической борьбы. "Я думаю, все, что имеет отношение к России, должно рассматриваться в контексте развертывающейся кампании в преддверии выборов. Мы рассматриваем это именно так, с этой точки зрения. И мы непоколебимы в нашей решимости следовать собственному пути и понять, что мы должны сделать для защиты от негативных последствий санкций США ", - пояснил он.

Ранее администрация президента США приняла решение о введении второго пакета санкций против России по так называемому делу Скрипалей из-за того, что Москва не предоставила гарантий, что не будет нарушать положения международного права в области запрета химического оружия, которые требовались по американскому законодательству.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно этот закон стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года. Американские власти возложили на Россию ответственность за инцидент со Скрипалями.